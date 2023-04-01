Златовласка, коса до пояса: дочка Игоря Николаева растет настоящей красавицей – совсем большая!

В семье 63-летнего композитора Игоря Николаева растет семилетняя дочка Вероника. Девочка любит заниматься вокалом, уже вовсю поет песни на английском языке под папин аккомпанемент, а с недавних пор и вовсе начала вместе с ним выходить на сцену.

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Николаев недолго пребывал на больничном после перенесенного зимой инфаркта. Он быстро вернулся в строй и отправился на гастроли. И выступать ему помогала дочка Вероника. Девочка заметно подросла, она уже настоящая Златовласка с длинными, по пояс, локонами и папиной улыбкой. Девочка бойко хозяйничала на сцене рядом со знаменитым отцом и даже принимала букеты цветов от поклонников.