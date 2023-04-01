Не дышал сам, пережил инсульт, лишился ног: сколько времени потребуется Костомарову на восстановление

Третий месяц Роман Костомаров лежит в больнице. Из-за осложнений на фоне пневмонии олимпийский чемпион в танцах на льду лишился конечностей, пережил инсульт (по некоторым данным, даже два), его внутренние органы сильно пострадали. Сейчас, когда некроз удалось установить, врачи заговорили о следующем этапе в лечении спортсмена – протезировании.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Однако, времени для восстановления Костомарову потребуется много. Генеральный директор частной скорой помощи Лев Авербах считает, что одного позитивного настроя и желания в этом вопросе недостаточно – нужны месяцы.