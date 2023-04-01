Мама Костомарова вслед за Домниной сделала заявление: «Разговоров об этом не ведется»

За пережившим ампутацию Романом Костомаровым наблюдают теперь зарубежные врачи. Накануне и вовсе стало известно о якобы готовящейся транспортировке фигуриста в Германию. Однако жена чемпиона Оксана Домнина отрицает отправку мужа за границу для дальнейшего восстановления.

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Вслед за женой выступила с заявлением мама Романа, Валентина Николаевна. «Даже разговоров сейчас об этом не ведется», - заверяет она. Причем, как оказалось, ее не допускают к сыну – берегут нервы пожилой женщины.

Лечиться Костомаров продолжит в «Коммунарке». Перенесшего несколько ампутаций фигуриста начали готовить к протезированию – этап впереди сложный и длительный.

По материалам сайта life.ru