«Предательство сравнимо с убийством»: Африкантова высказалась после страстных признаний Капаклы

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова поделилась своим мыслями после того, как изменивший ей муж Рома Капаклы в очередной раз публично признался в любви Тане Мусульбес и показал страстное видео с ней.
Марина Африкантова рассказала, что после измены испытывала дикую боль, которая еще не полностью прошла. Марина Африкантова призналась, что весь этот месяц собирала себя по кусочкам и уговаривала жить.
«Моя сильная сторона, в том, что я не буду молчать, кого-то прикрывать, оправдывать. Я соберу себя, переживу все стадии этих эмоциональных качелей и стану, как принято говорить, лучшей версией себя», - поделилась Марина Африкантова.
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Сейчас Марина Африкантова уверена, что, как только боль полностью утихнет, она вновь сможет полюбить и будет счастлива.
«За месяц я получила множество сообщений с вашими историями и понимаю, что я не одна, с кем так поступили. И я хочу сказать всем, что предательство сравнимо с убийством. Когда в тебе реально, что-то умирает. Сжигают часть тебя, но мы можем очистить эту гарь и вырастить новое в себе и опять довериться человеку, снова полюбить, а главное, быть счастливыми. И никто не может отнять у нас наши улыбки, наслаждение жизнью и желание жить», - добавила Марина Африкантова.