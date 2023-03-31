«Предательство сравнимо с убийством»: Африкантова высказалась после страстных признаний Капаклы

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова поделилась своим мыслями после того, как изменивший ей муж Рома Капаклы в очередной раз публично признался в любви Тане Мусульбес и показал страстное видео с ней.

Марина Африкантова рассказала, что после измены испытывала дикую боль, которая еще не полностью прошла. Марина Африкантова призналась, что весь этот месяц собирала себя по кусочкам и уговаривала жить.