«Никаких переездов»: жена Романа Костомарова отреагировала на новости о его транспортировке в Германию

Фигуристка Оксана Домнина отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о том, что ее мужа, 46-летнего олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова, готовят к транспортировке к одну из клиник Германии.
Оксана Домнина дала понять, что ничего подобного не происходит. Роман Костомаров лечится в той же Коммунарке. Планов по его переводу в какую-либо другую клинику нет.
«В нашей семье не обсуждалось и не обсуждается, не знаю, откуда берется такая информация, никаких переездов в Германию и в другую клинику. Лечение проходит по плану с привлечением лучших внештатных сотрудников нужного направления для Романа», — высказалась Оксана Домнина.
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Напомним, ранее появлялись сообщения о том, врачи из Германии по просьбе родственников Романа Костомарова изучают возможность его транспортировки в одну из клиник этой страны.
Немецкие врачи займутся протезированием. Роману Костомарову ампутировали ноги и кисти рук из-за осложнений, возникших в результате запущенной формы пневмонии.
По материалам ТАСС