«Никаких переездов»: жена Романа Костомарова отреагировала на новости о его транспортировке в Германию

Фигуристка Оксана Домнина отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о том, что ее мужа, 46-летнего олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова, готовят к транспортировке к одну из клиник Германии.

Оксана Домнина дала понять, что ничего подобного не происходит. Роман Костомаров лечится в той же Коммунарке. Планов по его переводу в какую-либо другую клинику нет.