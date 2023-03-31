«Никаких переездов»: жена Романа Костомарова отреагировала на новости о его транспортировке в Германию

Оксана Домнина и Роман Костомаров

Оксана Домнина и Роман Костомаров. Фото: Global Look Press

Фигуристка Оксана Домнина прокомментировала сообщения о лечении Романа Костомарова за границей.

Фигуристка Оксана Домнина отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о том, что ее мужа, 46-летнего олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова, готовят к транспортировке к одну из клиник Германии.

Оксана Домнина дала понять, что ничего подобного не происходит. Роман Костомаров лечится в той же Коммунарке. Планов по его переводу в какую-либо другую клинику нет.

«В нашей семье не обсуждалось и не обсуждается, не знаю, откуда берется такая информация, никаких переездов в Германию и в другую клинику. Лечение проходит по плану с привлечением лучших внештатных сотрудников нужного направления для Романа», — высказалась Оксана Домнина.

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Напомним, ранее появлялись сообщения о том, врачи из Германии по просьбе родственников Романа Костомарова изучают возможность его транспортировки в одну из клиник этой страны.

Немецкие врачи займутся протезированием. Роману Костомарову ампутировали ноги и кисти рук из-за осложнений, возникших в результате запущенной формы пневмонии.

По материалам ТАСС

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