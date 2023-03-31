«Может быть абсолютно пофиг»: Капаклы и Мусульбес в эйфории — счастливые кадры, от которых рыдает Африкантова

Бывший участник «Дома-2» Роман Капаклы продолжает причинять боль своей жене, которой он изменил, Марине Африкантовой.

В микроблоге Роман Капаклы разместил короткий видеоролик, на котором запечатлены счастливые моменты его общения с Таней Мусульбес на Бали. Вот они вместе едут на велосипедах, вот купаются в бассейне вдвоем, вот сливаются в поцелуе, провожая солнце в океан.

Марине Африкантовой, скорее всего, от таких кадров хочется выть от боли. Она сейчас общается с психологом, чтобы избавиться от последствий перенесенного стресса на фоне измены.

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