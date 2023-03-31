«Может быть абсолютно пофиг»: Капаклы и Мусульбес в эйфории — счастливые кадры, от которых рыдает Африкантова

Бывший участник «Дома-2» Роман Капаклы продолжает причинять боль своей жене, которой он изменил, Марине Африкантовой.
В микроблоге Роман Капаклы разместил короткий видеоролик, на котором запечатлены счастливые моменты его общения с Таней Мусульбес на Бали. Вот они вместе едут на велосипедах, вот купаются в бассейне вдвоем, вот сливаются в поцелуе, провожая солнце в океан.
Марине Африкантовой, скорее всего, от таких кадров хочется выть от боли. Она сейчас общается с психологом, чтобы избавиться от последствий перенесенного стресса на фоне измены.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«Оказывается, может быть абсолютно пофиг, кому что нравится, а кому — нет. Живешь просто собственную жизнь, а не чью-то. Двигаешься по своей дороге и не навстречу чьим-то ценностям, а навстречу самому себе. Поэтому живите и вы замечательную жизнь. А для этого, прежде всего, ее нужно просто заметить», — высказался Рома Капаклы.
В Сети тут же принялись обсуждать видео и признание Капаклы в любви Мусульбес. Мнения высказываются разные.
«Ой, да отстаньте вы от них. Правильно сделал. Что мучиться с нелюбимым человеком. Пусть так больно, так подло, не судите. Счастья всем желаю», «Дай бог счастья ребятам», «Да, да, столько оправдательных речей было. Ничегошеньки не было, прилегла на 15 минут. Марина — фантазерка!», «Он думал усидеть на двух стульях. Марина его содержит, проталкивает, а тут эта появилась на 15 минут. Но вышло все не по плану», — обсудили фанаты.