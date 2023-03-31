Лидера группы «Ногу свело!» Макса Покровского* признали иноагентом

Макс Покровский

Макс Покровский. Фото: Global Look Press

Как заявили в Минюсте, исполнитель открыто выступал в поддержку политики Украины.

Минюст России в пятницу, 31 марта, включил лидера рок-группы «Ногу свело!» Макса Покровского* в реестр иноагентов. В перечень, кроме певца, также попали журналист Георгий Чентемирови российский политик Сергей Бойко*. Об этом говорится в документе на сайте ведомства.

«Открыто выступал в поддержку недружественной страны — Украины, активно взаимодействовал с иностранными структурами, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации», — сказано в сообщении.

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Лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский несколько лет назад переехал в США, где продолжил заниматься творчеством. В прошлом году исполнитель вновь активно заявил о себе, начал открыто выступать за Украину и осуждать российские действия по защите Донбасса. При этом в прошлогоднем интервью Ирине Шихман он признался, что боится теперь возвращаться в Россию. Хоть ранее и не исключал такой возможности.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. 

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