Лидера группы «Ногу свело!» Макса Покровского* признали иноагентом

Лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский несколько лет назад переехал в США, где продолжил заниматься творчеством. В прошлом году исполнитель вновь активно заявил о себе, начал открыто выступать за Украину и осуждать российские действия по защите Донбасса. При этом в прошлогоднем интервью Ирине Шихман он признался, что боится теперь возвращаться в Россию. Хоть ранее и не исключал такой возможности.

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