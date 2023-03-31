Дмитрий Колдун заявил, что гастроли разрушают личную жизнь артистов

Стало известно, что Дмитрий Колдун считает гастроли артистов частой причиной разводов.

В связи с тем, что артист разрывается между двумя странами, он высказался об изменах. Дело в том, что в Минске у Дмитрия остается семья, пока он работает в Москве. Колдун уверяет, что он порядочный семьянин и никогда не изменял жене.

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Однако некоторые коллеги Дмитрия Колдуна не считают связи во время гастролей вдали от дома изменой. Поэтому именно гастроли в других городах и странах приводят звезд к проблемам в браке.