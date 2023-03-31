«Слушаем сердечко»: беременная Зепюр Брутян обнажила подросший животик в кабинете у врача

Павел Прилучный и его молодая супруга Зепюр Брутян готовятся стать родителями первого совместного малыша. Для Прилучного будущий ребенок станет третьим по счету: у актера есть сын и дочка от брака с Агатой Муцениеце. Зепюр Брутян будет впервые наслаждаться материнством. И сейчас с трепетом готовится к этому моменту.

Актриса хочет, чтобы радостные мгновения ожидания малыша с ней разделяли и поклонники. В микроблоге Зепюр Брутян показала кадры из кабинета врача. Животик будущей мамы обнажен, она слушает, как бьется сердце будущего ребенка.

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