«Слушаем сердечко»: беременная Зепюр Брутян обнажила подросший животик в кабинете у врача

Павел Прилучный и его молодая супруга Зепюр Брутян готовятся стать родителями первого совместного малыша. Для Прилучного будущий ребенок станет третьим по счету: у актера есть сын и дочка от брака с Агатой Муцениеце. Зепюр Брутян будет впервые наслаждаться материнством. И сейчас с трепетом готовится к этому моменту.
Актриса хочет, чтобы радостные мгновения ожидания малыша с ней разделяли и поклонники. В микроблоге Зепюр Брутян показала кадры из кабинета врача. Животик будущей мамы обнажен, она слушает, как бьется сердце будущего ребенка.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«Слушаем сердечко», — подписала кадры Зепюр Брутян.
В кадре Зепюр Брутян показывает обнаженный животик, который у нее уже довольно внушительного размера. Судя по всему, малыш Прилучного и Брутян появится на свет уже весной.
Зепюр Брутян обнажила животик. Фото: скрин соцсети