«Такое счастье, что все повернулись!»: Наталья Подольская спела на «слепом прослушивании» в шоу «Голос»

Певица Наталья Подольская устроила незабываемый сюрприз своему мужу, популярному исполнителю и наставнику шоу «Голос» Первого канала Владимиру Преснякову.
Вокалистка приняла участие в «слепых прослушиваниях» проекта, решившись на это по случаю юбилея Владимира Преснякова, которому на днях исполнилось 55 лет.
Наталья Подольская исполнила на сцене хит Бейонсе If I were a boy. К певице повернулись все четверо наставников. Это был оглушительный успех.
Наталья Подольская честно призналась, что испытывала дикое волнение, словно она - конкурсантка.
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«У меня тряслись руки, я почувствовала себя конкурсанткой лет 16-18. Дикое волнение. Когда проходила кастинги, не всегда справлялась. Как ребята это делают, я не представляю. Но это такое счастье, что все повернулись! Это была моя мечта, когда я сюда шла. Это так приятно! И я знаю, что испытывают ребята, когда к ним поворачиваются», - поделилась после выступления Наталья Подольская.
По материалам starhit.ru.