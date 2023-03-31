«Такое счастье, что все повернулись!»: Наталья Подольская спела на «слепом прослушивании» в шоу «Голос»

Певица Наталья Подольская устроила незабываемый сюрприз своему мужу, популярному исполнителю и наставнику шоу «Голос» Первого канала Владимиру Преснякову.

Вокалистка приняла участие в «слепых прослушиваниях» проекта, решившись на это по случаю юбилея Владимира Преснякова, которому на днях исполнилось 55 лет.

Наталья Подольская исполнила на сцене хит Бейонсе If I were a boy. К певице повернулись все четверо наставников. Это был оглушительный успех.

Наталья Подольская честно призналась, что испытывала дикое волнение, словно она - конкурсантка.

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