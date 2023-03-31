«Мне еще больно»: Нюша рассказала новые подробности отношений с Егором Кридом

Исполнительница Нюша рассказала новые подробности отношений с артистом Егором Кридом.

Напомним, до замужества Нюша встречалсь с коллегой Егором Кридом. Тогда музыкант только набирал популярность. А Нюша уже была известной российской исполнительницей. Артисты чувствовали разницу в статусе. Поэтому их отношениям пришел конец. Также против романа Нюши и Егора Крида был отец певицы – музыкант Владимир Шурочкин.

После расставания Крид и Нюша долгое время скрывали подробности разрыва. Известно, что артисты смогли остаться друзьями. А недавно Нюша раскрыла новые подробности личной жизни с Кридом.