«Мне еще больно»: Нюша рассказала новые подробности отношений с Егором Кридом

Исполнительница Нюша рассказала новые подробности отношений с артистом Егором Кридом.
Напомним, до замужества Нюша встречалсь с коллегой Егором Кридом. Тогда музыкант только набирал популярность. А Нюша уже была известной российской исполнительницей. Артисты чувствовали разницу в статусе. Поэтому их отношениям пришел конец. Также против романа Нюши и Егора Крида был отец певицы – музыкант Владимир Шурочкин.
После расставания Крид и Нюша долгое время скрывали подробности разрыва. Известно, что артисты смогли остаться друзьями. А недавно Нюша раскрыла новые подробности личной жизни с Кридом.
«Есть свои внутренние переживания. И это тоже часть моей жизни. Возможно, мой опыт может кому-то помочь. Если я не готова говорить, значит, мне еще больно, я переживаю. Если все прошло, я готова об этом сообщить», – отметила Нюша.
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«Раньше казалось, что ты сильный, когда ни о чем не говоришь и держишь эту оборону. А сейчас поняла – чем ты сильнее, тем больше обнажаешься перед этим миром», – добавила артистка для шоу «Ниче святого» HiFi-стриминга «Звук».