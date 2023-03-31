Семья Аллы Пугачевой проигнорировала поздравление Филиппа Киркорова с днем рождения Клавы

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

Поп-король Филипп Киркоров рассыпался в соцсетях перед внучкой Аллы Пугачевой, но никакой реакции не последовало.

Накануне, 30 марта, в семье известной певицы Аллы Пугачевой был большой праздник. Отмечался день рождения единственной внучки Аллы Борисовны, Клавдии Земцовой. Дочери Кристины Орбакайте и ее мужа Михаила Земцова исполнилось одиннадцать лет.

В честь праздника Михаил Земцов поделился в микроблоге селфи с дочкой, поздравив ее с днем рождения.

К поздравлениям присоединились и подписчики Михаила Земцова, в числе которых оказался и поп-король Филипп Киркоров. Он оставил комментарий под фото Михаила Земцова с Клавой.

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«С днем рождения, Клавочка!» — отметился в комментариях Филипп Киркоров.

Однако на жест поп-короля никто из звездного семейства не отреагировал. Под комментарием Филиппа Киркорова нет ответов с благодарностью, более того — ни один член семьи Аллы Пугачевой даже не поставил лайк на высказывание Филиппа Киркорова.

Не исключено, что это может означать разрыв отношений двух звездных кланов.

Муж Кристины Орбакайте Михаил Земцов с дочкой Клавой. Фото: соцсети

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