Семья Аллы Пугачевой проигнорировала поздравление Филиппа Киркорова с днем рождения Клавы

Накануне, 30 марта, в семье известной певицы Аллы Пугачевой был большой праздник. Отмечался день рождения единственной внучки Аллы Борисовны, Клавдии Земцовой. Дочери Кристины Орбакайте и ее мужа Михаила Земцова исполнилось одиннадцать лет.
В честь праздника Михаил Земцов поделился в микроблоге селфи с дочкой, поздравив ее с днем рождения.
К поздравлениям присоединились и подписчики Михаила Земцова, в числе которых оказался и поп-король Филипп Киркоров. Он оставил комментарий под фото Михаила Земцова с Клавой.
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«С днем рождения, Клавочка!» — отметился в комментариях Филипп Киркоров.
Однако на жест поп-короля никто из звездного семейства не отреагировал. Под комментарием Филиппа Киркорова нет ответов с благодарностью, более того — ни один член семьи Аллы Пугачевой даже не поставил лайк на высказывание Филиппа Киркорова.
Не исключено, что это может означать разрыв отношений двух звездных кланов.
Муж Кристины Орбакайте Михаил Земцов с дочкой Клавой. Фото: соцсети