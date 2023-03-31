«Проходит по плану»: жена Романа Костомарова высказалась о его лечении в Германии

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Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что Роман Костомаров будет отправлен на лечение в Германию. Якобы об этом сейчас хлопочут его родственники. Сообщалось также, что врачи Коммунарки отстранены от ведения Романа Костомарова, чтобы свести к минимуму утечки информации о его состоянии.

По материалам ТАСС