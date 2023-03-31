«Просто бомба»: Ольга Серябкина поделилась пикантным снимком в белье и прозрачном платье

Бывшая солистка группы Serebro Ольга Серябкина разместила в личном микроблоге свежий снимок в «голом» платье.
Серябкина устроила домашнюю фотосессию в новом особняке. Знаменитость купила вместе с мужем загородный дом с интерьером в белых тонах. Поэтому Ольга использует белоснежные стены как идеальный фон для своих «горячих» фото.
Недавно Ольга Серябкина опубликовала снимок, на котором позировала в черном прозрачном платье. Под нарядом у певицы было черное белье, которое подчеркнуло сочные формы Серябкиной. Также знаменитость добавила к образу глянцевую сумку Prada.
Ольга Серябкина в прозрачном платье. Фото: соцсети
«Просто бомба», «Какая красивая», «Тебе так идет это «голое» платье», — написали поклонники Ольги в личном микроблоге.
Напомним, ранее Ольга Серябкина запечатлелась на улице в трусах и лифе.