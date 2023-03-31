Молодая, красивая и уже бабушка: как выглядит мама Иры Пинчук из «Дома-2» — брюнетка с ямочками на щеках

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пинчук поделилась в микроблоге снимком, на котором запечатлела сына Давида и свою маму, Инну Клименко.

Женщина нежно обнимает маленького внука, которому в июле этого года исполнится два года.

«С любимой бабушкой», — подписала кадр Ирина Пинчук.

Поклонники восхитились красотой Инны и тому, как молодо выглядит женщина, которая почти два года назад стала бабушкой. Инна — эффектная брюнетка с милыми ямочками на щеках.

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