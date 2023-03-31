Как Шишкова: Иванова показала, какой была до знакомства с Тимати

Среди последних публикаций личного микроблога модели Валентины Ивановой появился снимок, на котором девушка позировала с непривычным для нее цветом волос.
Избранница шоумена Тимати в последнее время делает каре. Модель оставила свой цвет волос. А вот раньше невеста Тимати предпочитала перекрашивать темно-русые волосы в блонд.
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Поклонникам Тимати Валентина Иванова на архивных снимках напомнила другую возлюбленную артиста Алену Шишкову.
Валентина Иванова со светлыми волосами. Фото: соцсети
Напомним, ранее Тимати похвастался новым автомобилем за 700 млн рублей.