Как Шишкова: Иванова показала, какой была до знакомства с Тимати

Среди последних публикаций личного микроблога модели Валентины Ивановой появился снимок, на котором девушка позировала с непривычным для нее цветом волос.

Избранница шоумена Тимати в последнее время делает каре. Модель оставила свой цвет волос. А вот раньше невеста Тимати предпочитала перекрашивать темно-русые волосы в блонд.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Поклонникам Тимати Валентина Иванова на архивных снимках напомнила другую возлюбленную артиста Алену Шишкову.