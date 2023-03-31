Тугая плоть на обозрение: Каролина Севастьянова шаловливо приспустила коротенькие шортики из денима - будоражит манящая впадинка

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, 27-летняя спортсменка Каролина Севастьянова умеет эффектно себя подать.

Красотка провела несколько дней в Москве, а затем отправилась в теплые страны, где находится большую часть года.

Приехав в жаркое место, Каролина Севастьянова немедленно начала раздеваться. В микроблоге она поделилась снимком, на котором запечатлена в кроп-топе и коротеньких шортиках из денима.

Шортики Каролина Севастьянова приспустила, чтобы показать умопомрачительное тело.

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