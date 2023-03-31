Тугая плоть на обозрение: Каролина Севастьянова шаловливо приспустила коротенькие шортики из денима - будоражит манящая впадинка

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, 27-летняя спортсменка Каролина Севастьянова умеет эффектно себя подать.
Красотка провела несколько дней в Москве, а затем отправилась в теплые страны, где находится большую часть года.
Приехав в жаркое место, Каролина Севастьянова немедленно начала раздеваться. В микроблоге она поделилась снимком, на котором запечатлена в кроп-топе и коротеньких шортиках из денима.
Шортики Каролина Севастьянова приспустила, чтобы показать умопомрачительное тело.
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У Каролины Севастьяновой видны два бугорка, судя по всему, это тазовые кости, между ними - соблазнительная впадинка. Это накаченный животик Каролины Севастьяновой с красивыми продольными мышцами. Очень женственно.
Поклонники признались что эта манящая впадинка будоражит их воображение.
Каролина Севастьянова в коротеньких шортиках из денима. Фото: соцсети