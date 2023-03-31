Длинные волосы, улыбка ангела: в какую красоточку превратилась дочь Кристины Орбакайте — эффектная брюнетка

Известная певица и актриса Кристина Орбакайте с некоторых пор перестала показывать повзрослевшую дочку Клавдию в соцсети.

Но накануне, 30 марта, было сделано исключение. Снимками с участием Клавы поделилась и Кристина Орбакайте, и ее супруг, отец Клавы, американский бизнесмен Михаил Земцов.

Он разместил в микроблоге селфи с дочкой Клавой, которой 30 марта исполнилось одиннадцать лет.

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