Длинные волосы, улыбка ангела: в какую красоточку превратилась дочь Кристины Орбакайте — эффектная брюнетка

Известная певица и актриса Кристина Орбакайте с некоторых пор перестала показывать повзрослевшую дочку Клавдию в соцсети.
Но накануне, 30 марта, было сделано исключение. Снимками с участием Клавы поделилась и Кристина Орбакайте, и ее супруг, отец Клавы, американский бизнесмен Михаил Земцов.
Он разместил в микроблоге селфи с дочкой Клавой, которой 30 марта исполнилось одиннадцать лет.
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Михаил Земцов с дочкой Клавой. Фото: соцсети
«С днем рождения, доченька», — написал под фото Михаил Земцов
Поклонники восхитились тем, какой красоточкой становится дочка Кристины Орбакайте. У Клавдии роскошные длинные волосы, ангельская улыбка, она обещает со временем превратиться в яркую, эффектную брюнетку.