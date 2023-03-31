Длинные волосы, улыбка ангела: в какую красоточку превратилась дочь Кристины Орбакайте — эффектная брюнетка

Кристина Орбакайте

Кристина Орбакайте. Фото: Global Look Press

Муж певицы Кристины Орбакайте Михаил Земцов поделился совместным селфи с наследницей.

Известная певица и актриса Кристина Орбакайте с некоторых пор перестала показывать повзрослевшую дочку Клавдию в соцсети.

Но накануне, 30 марта, было сделано исключение. Снимками с участием Клавы поделилась и Кристина Орбакайте, и ее супруг, отец Клавы, американский бизнесмен Михаил Земцов.

Он разместил в микроблоге селфи с дочкой Клавой, которой 30 марта исполнилось одиннадцать лет.

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Михаил Земцов с дочкой Клавой. Фото: соцсети

«С днем рождения, доченька», — написал под фото Михаил Земцов

Поклонники восхитились тем, какой красоточкой становится дочка Кристины Орбакайте. У Клавдии роскошные длинные волосы, ангельская улыбка, она обещает со временем превратиться в яркую, эффектную брюнетку.

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