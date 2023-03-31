«Полные залы, когда цветы, аплодисменты»: Владимир Винокур рассказал о том, как живет в последнее время

Певец и пародист Владимир Винокур празднует 31 марта 75-летие.
К слову, отмечать юбилей артист будет на сцене 7 и 8 апреля. Несмотря на подготовку к юбилейным концертам, Владимир Винокур не забывает про репетиции для гастролей. Вопреки возрасту Винокур работает с молодыми артистами и готовит новые пародии.
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«Этому я посвящаю большую часть времени. Меня радуют молодые талантливые артисты, с которыми мы делаем новые программы, ездим на гастроли. Это очень приятно, когда полные залы, когда цветы, аплодисменты, смех», — признался Владимир Винокур.
Во многом поддержка близких позволяет Винокуру радовать зрителей выступлениями даже в 75.
«Не стоит придавать серьезного значения житейским проблемам. Когда пройдешь большую часть жизни и наступает совершеннолетие, как у меня сейчас, это четко осознаешь. Что думать о ссорах дома или разборках, когда есть самое главное…» — добавил Винокур в беседе с ria.ru.