«Полные залы, когда цветы, аплодисменты»: Владимир Винокур рассказал о том, как живет в последнее время

Певец и пародист Владимир Винокур празднует 31 марта 75-летие.

К слову, отмечать юбилей артист будет на сцене 7 и 8 апреля. Несмотря на подготовку к юбилейным концертам, Владимир Винокур не забывает про репетиции для гастролей. Вопреки возрасту Винокур работает с молодыми артистами и готовит новые пародии.

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