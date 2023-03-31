Оставила кольцо: Бритни Спирс сбежала от молодого мужа на Гавайи

Исполнительница Бритни Спирс и ее муж Сэм Асгари спровоцировали слухи о расставании.
Причиной стал недавний визит Бритни на Гавайи без избранника и обручального кольца. Зато Спирс прихватила с собой давнего друга и менеджера.
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С июня прошлого года Бритни Спирс не снимала кольцо от модели Сэма Асгари. После пяти лет романа и года помолвки певица вышла замуж за манекенщика.
Однако перед отъездом на курорт Спирс заметили без памятного украшения. А позже Бритни написала в своем микроблоге:
«Возвращение в Мексику... До того, как я вышла замуж... Такая счастливая и глупая здесь!».
Поклонники пришли к выводу, что знаменитость страдает в браке.
«Значит, она сейчас несчастлива?», «Она явно несчастлива, я все больше убеждаюсь, что этот брак неудачный и фиктивный», «Сэм совсем не пара Бритни и, скорее всего, не любит ее. Она лишь принесла ему славу и деньги», — написали фолловеры Бритни.