Оставила кольцо: Бритни Спирс сбежала от молодого мужа на Гавайи

Исполнительница Бритни Спирс и ее муж Сэм Асгари спровоцировали слухи о расставании.

Причиной стал недавний визит Бритни на Гавайи без избранника и обручального кольца. Зато Спирс прихватила с собой давнего друга и менеджера.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

С июня прошлого года Бритни Спирс не снимала кольцо от модели Сэма Асгари. После пяти лет романа и года помолвки певица вышла замуж за манекенщика.