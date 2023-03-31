Дочь певицы Славы показала первый снимок из роддома

30 марта в семье звезды произошло пополнение. Дочь певицы родила ей внука, имя мальчика пока неизвестно. Роды прошли без происшествий, сейчас молодая мать набирается сил.

Пока ее дочь отдыхает, звездная бабушка делится радостным событием с поклонниками: певицу переполняют эмоции, она едва сдерживает слезы счастья.