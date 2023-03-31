«Скоро поправлюсь»: отощавшая после измены Капаклы Африкантова засветила костлявые ноги в рваных мини-шортах

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова в эти дни приходит в себя после подлого поступка мужа Романа Капаклы, который фактически на ее глазах закрутил роман с Таней Мусульбес и переспал с ней.
Марина Африкантова признавалась, что после измены похудела на несколько килограммов из-за жуткого стресса. Судя по всему, все вещи стали Марине малы. В телеграм-канале она предстала в белом топике с драпировкой и рваных мини-шортах. Африкантова сообщила, что собирается в салон красоты красить волосы перед приездом в Дубай ее подруги.
Марина Африкантова повертелась перед камерой, засветив свои худенькие и даже местами костлявые ноги.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«Как вам мой лучок на каждый день?» — спросила Марина Африкантова у своей аудитории в телеграм-канале.
Ей ответили, что не в восторге от того, как она выглядит в топе и шортах.
«Лучок, конечно, ни о чем», «Шорты не сидят, как парашют нераскрывшийся», «Шорты великоваты», «Майка — кошмар», «Очень худая», — высказались в Сети.
«Ничего, скоро поправлюсь!» — пообещала Марина Африкантова.
Марина Африкантова в топе и шортах. Фото: соцсети