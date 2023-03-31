«Скоро поправлюсь»: отощавшая после измены Капаклы Африкантова засветила костлявые ноги в рваных мини-шортах

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова в эти дни приходит в себя после подлого поступка мужа Романа Капаклы, который фактически на ее глазах закрутил роман с Таней Мусульбес и переспал с ней.

Марина Африкантова признавалась, что после измены похудела на несколько килограммов из-за жуткого стресса. Судя по всему, все вещи стали Марине малы. В телеграм-канале она предстала в белом топике с драпировкой и рваных мини-шортах. Африкантова сообщила, что собирается в салон красоты красить волосы перед приездом в Дубай ее подруги.

Марина Африкантова повертелась перед камерой, засветив свои худенькие и даже местами костлявые ноги.

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