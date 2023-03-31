«Алексей выступать не будет»: жена Гуфа рассказала, как наживаются на проблемах исполнителя

Возлюбленная исполнителя Гуфа — Юлия Королева — заявила, что некоторые владельцы баров на острове Самуи продолжают продавать билеты на концерты знаменитости.
Однако ранее Гуф из-за проблем с ментальным здоровьем отменил тур.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«На прекрасном острове Самуи есть один отвратительный бар, который анонсирует выступление Алексея Долматова (настоящее имя артиста. — Прим.ред.) 1.04.23. На просьбу удалить данную публикацию ответа не последовало. Сообщения, что Алексей выступать не будет, админы аккаунта удаляют и при этом продолжают утверждать, что концерт состоится», — отметила Королева.
«Прошу всех, кто на острове, не вестись на данный вброс! Алексей находится в Москве. И, учитывая события последних недель, это еще и очень некрасиво привлекать к себе внимание, используя имя артиста», — добавила Королева в личном микроблоге.
Напомним, ранее первая жена Гуфа — Айза — после выходок исполнителя отвела сына к психологу.