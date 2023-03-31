AC/DC после семи лет перерыва выступит вместе с Оззи Осборном и группой Metallica

Австралийская группа AC/DC на протяжении 7 лет не давала концертов, и вот теперь, после долгого перерыва, музыканты вновь появятся на сцене – в октябре в Калифорнии пройдет фестиваль, на который, кроме них, приглашены Оззи Осборн, Metallica и другие легенды рока.

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При этом состав группы AC/DC пополнится вокалистом Брайаном Джонсоном. Он и прежде пел в группе, но в 2016 году из-за проблем со слухом прекратил выступать. Именно тогда группа объявила о завершении гастрольной деятельности. Но теперь Брайан снова выйдет на сцену с остальными музыкантами, сообщает телеканал «360».