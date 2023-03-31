«Развода не дам»: Влад Топалов рассказал о кризисе в браке с Региной Тодоренко

Исполнитель Влад Топалов признался, что в его отношениях с Региной Тодоренко не всегда все было гладко.

Родители Влада Топалова в разводе. И это всегда огорчало артиста. Топалов изо всех сил старается не допустить подобного в своей семье.

«Семья — это удивительное путешествие, сложное, но интересное. Я считаю, если ты в семье преуспел, то все остальное в жизни у тебя либо хорошо, либо перестает иметь какое-либо значение», — признался Влад Топалов.

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Знаменитости рассказали, что однажды у них был кризис в отношениях. Но психолог спас их брак, посоветовав больше времени уделять друг другу и меньше говорить о бытовых вещах.

«У нас был момент, когда мы оказались на грани развода, я тогда выпалила: «Я с тобой разведусь», — вспомнила Регина.

Влад Топалов на заявление жены ответил резким возражением.