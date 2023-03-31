Сергей Лазарев объяснил, почему вынужден отдыхать за границей

Популярный музыкант Сергей Лазарев много путешествует по стране и часто выезжает за границу. Он успел побывать в большинстве городов России с концертами, но отдыхать артисту проще на иностранных курортах.

Певец рассказал, что чаще выбирает заграничные направления только потому, что за пределами России его реже узнают на улицах.

Но если говорить о личных предпочтениях, то, например, на Камчатке ему понравилось намного больше, чем на Мальдивах.

«Про Мальдивы я все понял: это просто красивый, дорогой отдых, где просто лежишь и ничего не делаешь. Я все же люблю активное времяпрепровождение, мне скучно сидеть на месте», — поделился Сергей.

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Источник: vnimanie.pro