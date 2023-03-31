Павел Деревянко потратился на недвижимость: больше он деньги не раздает

Павел Деревянко входит в число самых востребованных актеров в России. Он много работает и получает приличные суммы. Но до недавнего времени у актера даже не было собственной квартиры.

По признанию артиста, он легко расставался с деньгами: тратил их на окружающих, но недавно пришло осознание того, что пора менять ситуацию.

«Я не так давно узнал, что, оказывается, вокруг меня было несколько пиявок! Это неприятно. Поэтому я сильно сузил ближний круг общения», — говорит Деревянко.

Судя по всему, новый подход к тратам начал приносить результаты: на сэкономленные средства Павел смог купить квартиру в центре столицы.

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Источник: 7days.ru