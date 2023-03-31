Поставлена точка в споре Гвинет Пэлтроу с пожилым лыжником — есть решение суда

Недавно суд присяжных решил давнее дело в пользу актрисы. Неприятная история началась еще в 2016 году, когда она каталась на лыжах: Гвинет врезалась в 76-летнего мужчину и молча покинула место происшествия.

По словам пострадавшего, столкновение со звездой привело к черепно-мозговой травме и перелому ребер. Мужчина оценил ущерб в 300 тысяч долларов, но присяжные с ним не согласились. Пэлтроу была полностью оправдана, а лыжника обязали выплатить ей один доллар, который знаменитость просила в ответном иске.

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Источник: super.ru