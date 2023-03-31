Гришаева одной фразой выдала свою реакцию на отсутствие Мельниковой и Сиваевой в «Папиных дочках»

Нонна Гришаева впервые прокомментировала отсутствие в продолжении ситкома «Папины дочки» Анастасии Сиваевой и Дарьи Мельниковой. Актриса дала понять, что она очень расстроена тем, что им не удалось воссоединиться всем прежним составом на съемочной площадке.

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Поклонники сериала еще надеются на то, что Сиваева появится в проекте. Все-таки сюжет ситкома крутится вокруг Веника и их сериальных дочек. А вот Дарья Мельникова поставила в этой истории точку - в ситкоме она сниматься не будет.

«Конечно, расстроило. Я думала, что со всеми увижусь. Мне удалось увидеться только с Мирой Карпович и Лизой Арзамасовой. С Пуговкой, ее играет Екатерина Старшова, к сожалению, не повидались. Не совпали съемочные дни», - сетует Нонна Гришаева.

По материалам gazeta.ru