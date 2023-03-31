Филипп Киркоров признался, кого он любит на самом деле

Наконец-то Филипп Киркоров во всеуслышание назвал имя женщины, которую он любит. Ею оказалась мировая звезда Селин Дион.
Певец поздравил канадскую исполнительницу с днем рождения – ей исполняется 55 лет. Селин Дион вот уже несколько лет сражается с тяжелой болезнью – синдромом мышечной скованности, который приносит ей сильные боли.
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«Лучший голос всех времен! Твоя музыка заставляет биться миллионы сердец! Для меня большая честь знать тебя. Люблю тебя, молюсь за тебя, желаю тебе всего самого наилучшего. С днем рождения! Искренне твой, Филипп», - цитирует слова артиста, написанные им в соцсети, издание «РИА ФАН».