Филипп Киркоров признался, кого он любит на самом деле

Наконец-то Филипп Киркоров во всеуслышание назвал имя женщины, которую он любит. Ею оказалась мировая звезда Селин Дион.

Певец поздравил канадскую исполнительницу с днем рождения – ей исполняется 55 лет. Селин Дион вот уже несколько лет сражается с тяжелой болезнью – синдромом мышечной скованности, который приносит ей сильные боли.

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