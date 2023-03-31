Волочкова без лифчика поразила видом скачущих «мячиков» в балетных пируэтах — видео

Анастасия Волочкова в экстравагантном коралловом ультратонком костюме в обтяжку впечатлила поклонниками балетными пируэтами у станка. Экс-прима Большого театра лихо задирала стройные ножки, встав на пуанты. Фанаты лишились дара речи, заметив, что артистка забыла надеть лифчик. Вместе с балериной подпрыгивали и ее «мячики» — зрелище надо сказать завораживающее.
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Анастасия Волочкова грациозно двигалась по бальному залу в своем роскошном подмосковном особняке, восхищая природной гибкостью и растяжкой. Многие просто ахнули от такого представления.