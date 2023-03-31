Вопли на всю деревню! Галкин* впервые показал кадры, на которых Лиза чуть не упала с велосипеда

Муж Примадонны шоумен Максим Галкин* в своем микроблоге поделился архивными кадрами, показав, какой смешливой была их с Аллой дочка Елизавета. Малышке не больше 4–5 лет, однако Лиза уже во всю командует над отцом, проявляя свой характер. Максиму оставалось только вздыхать за кадром, наблюдая за тем, какой самостоятельной растет его дочка.

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Елизавета без помощи отца попыталась убрать подножку у велосипеда, чтобы покататься. Вот только сил у малышки не хватило. Пыхтя и отдуваясь, Лиза голосила на всю деревню. На подмогу малышке поспешил отец. Елизавету тут же села на своего четырехколесного коня и чуть было не свалилась с велика. И тут снова послышались вопли и визг.