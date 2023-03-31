Шестилетний сын рэпера Flo Ride выпал из окна пятого этажа: живой, но есть переломы

Ребенок рэпера Flo Ride выпал из окна дома, в котором находился со своей матерью. Инцидент произошел еще в начале марта, но известно о нем стало только в конце месяца. Падение с пятого этажа привело к перелому тазовой кости и левой ноги, повреждению печени, коллапсу внутренних органов и кровотечению. Сейчас маленький Зоар находится под наблюдением специалистов.

Мать мальчика винит в произошедшем арендодателя, управляющего, строителей и монтажников. Она считает, что трагедии можно было бы избежать, если бы ограждение у окна было правильного размера. Женщина уже подала гражданский иск на возмещение медицинских расходов и прочих трат.

Сам Flo Ride никак не отреагировал на ситуацию. Известно, что рэпер никогда не проявлял интереса к сыну, артист оплачивает расходы на лечение и каждый месяц выделяет деньги на содержание, но на этом все.

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Источник: pagesix.com