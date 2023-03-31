Певица Катя IOWA родила первенца: материнство в 35 лет

Катя IOWA впервые стала мамой. В своем микроблоге певица то и дело публиковала свежие фото с округлившимся животиком, хвастаясь своим интересным положением. О том, что она родила, поп-дива сама сообщила поклонникам в stories микроблога, написав: «Случилось! 8:19».

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Для певицы это первый ребенок. В свои 35 лет Кате IOWA предстоит погрузиться в хлопоты материнства. Пол ребенка певица пока держит в секрете. Малыш и его мама чувствуют себя хорошо. Артистка уже вышла на связь с поклонниками и принимает поздравления с пополнением в семье.