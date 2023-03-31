Что творят! Капаклы провел ночь страсти в бассейне с Мусульбес - не могут отлипнуть

Роман Капаклы отдыхает на фешенебельном курорте с Татьяной Мусульбес. Влюбленных настолько захватили чувства, что они буквально не могут отлипнуть друг от друга. Звезда проекта «Дом-2» и думать забыл о жене Марине Африкантовой. С красавицей-брюнеткой Роман Капаклы провел ночь страсти в бассейне. Брутальный мачо сжал в объятиях любовницу, а та страстно укусила его за подбородок. Такое заигрывание Капаклы похоже пришлось по вкусу. Он так и млел рядом с Таней, которая повисла у него на шее.
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Роман Капаклы в бассейне с Татьяной Мусульбес. Фото: соцсети
Поклонники уверены, что Марине Африкантовой едва ли приятно смотреть на то, как ее муж ухаживает на красоткой Таней Мусульбес.