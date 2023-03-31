Что творят! Капаклы провел ночь страсти в бассейне с Мусульбес - не могут отлипнуть

Роман Капаклы отдыхает на фешенебельном курорте с Татьяной Мусульбес. Влюбленных настолько захватили чувства, что они буквально не могут отлипнуть друг от друга. Звезда проекта «Дом-2» и думать забыл о жене Марине Африкантовой. С красавицей-брюнеткой Роман Капаклы провел ночь страсти в бассейне. Брутальный мачо сжал в объятиях любовницу, а та страстно укусила его за подбородок. Такое заигрывание Капаклы похоже пришлось по вкусу. Он так и млел рядом с Таней, которая повисла у него на шее.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».