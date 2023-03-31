Жили впроголодь! Жена Венцеслава Венгржановского слила правду о разводе после 3 лет брака

Жена Венцеслава Венгржановского подала на развод после трех лет брака, устав от нищеты. Оказывается, звезда проекта «Дом-2» и не думал обеспечивать семью. Дарья откровенно рассказала о том, как она жила с Венцем. Как подметила избранница Венгржановского гордится им совершенно нечем. Да и супружеской жизни у них не вышло. Некрасова заверила, что была Венцеславу скорее второй мамой, чем женой.

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«Он ничего не зарабатывал, какое-то время мы существовали буквально впроголодь», — призналась Дарья, намекнув, что у мужа даже не оказалось собственной квартиры.

Семья ютилась в жилье с тещей Венцеслава, которого все устраивало. Дарья призналась, что муж обвинял ее в меркантильности, даже если она просила у него деньги на врача. Любую подработку, за которую брался Венгржановский, он тут же бросал. И похоже Дарья устала тянуть на себе весь быт и мужа-лентяя.

По материалам kp.ru