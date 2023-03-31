Муж-хоккеист присвистнул? 51-летняя Кудрявцева в шифоновом платье миди козырнула тонкой талией

Лера Кудрявцева не проч полакомиться пельменями на ночь или борщом. К тому же, телеведущая просто обожает выпечку — она ест хлеб даже с макаронами. Такой рацион сказался бы на фигуре даже самой стройной красотки, однако Лера может похвастаться точеными формами.
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Лера Кудрявцева покрасовалась в шифоновом платье миди со струящейся юбкой, сделав акцент на тонкой талии. Хейтеры буквально взвыли от зависти. В 51 год жена хоккеиста Игоря Макарова обладает идеальной фигурой. Образ телеведущей дополнили алые туфли-лодочки на шпильке.
Лера Кудрявцева в шифоновом платье миди. Фото: личный архив
«Шикарная!», «Прелестница», «Умопомрачительная», «Класс! Стройняшка», «Очаровательная, просто суперская», — пишут фолловеры.