Стали парой! Капаклы слился в страстном поцелуе с Мусульбес — влюбленные голубки

Татьяна Мусульбес, как считают поклонники Марины Африкантовой, разбила ее крепкий брак с Романом Капаклы. Любовный треугольник распался, когда Африкантова узнала о похождениях своего благоверного. Простить Капаклы измену красавица-блондинка не смогла. И сразу же подала на развод. Отчаиваться участник телестройки не стал и укатил на райские острова в компании обворожительной Тани Мусульбес. Они перестали скрывать, что стали парой.
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Влюбленные насладились прогулкой по пляжу, встретив закат. При этом Роман Капаклы прильнул в страстном поцелуе к Татьяне Мусульбес, которая так и таяла в объятиях брутального мачо.
Роман Капаклы поцеловал Таню Мусульбес. Фото: соцсети
В stories микроблога, отвечая на анонимные вопросы подписчиков, Роман Капаклы признался, что готов к отцовству. Возможно, в качестве будущей мамы своих детей 24-летний парень видит Таню Мусульбес.