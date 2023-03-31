Стало известно, сколько стоит один час «плясок» Джанабаевой на корпоративе: меньше миллиона

Альбина Джанабаева охотно дает концерты и с радостью гастролирует по городам и весям. Оказывается, что часовое выступление поп-дивы на корпоративе будет стоить всего 850 тысяч рублей — гонорар скромный, меньше миллиона.

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Райдер у экс-солистки группы «ВИА Гра» тоже без особых изысков. Спиртные напитки певица не приемлет. В гримерке должны быть легкие закуски, свежие фрукты. Единственное, на чем настаивает жена Валерия Меладзе, так это на отдельной комнате для музыкантов. Или хотя бы разделить помещение ширмой, чтобы она могла отдохнуть без посторонних. Главная звездная прихоть Альбины — туалет в гримерке.

По материалам Telegram-канала Shot