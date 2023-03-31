«Я родила дочь»: вот зачем Вера Брежнева спешно уехала в США — долго скрывать не смогла

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева спешно пересекла океан и оказалась в США. Звезда рассказала подписчикам в Сети, что давно готовилась к этому и с нетерпением ждала, когда же ступит на континент, с которым теперь неразрывно связана.

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Здесь давно проживает ее старшая дочь Соня. Девушка 30 марта отмечает день рождения, и мама успела ее поздравить лично. В прошлом году она к имениннице не летала.

«22 года назад в моей жизни произошло первое настоящее чудо. Я родила дочь», — поведала Брежнева.

Певица сделала признание в том, что ее дочь теперь выше нее. К слову, Соню артистка родила в 19 лет от гражданского мужа Виталия Войченко. Но девушка носит фамилию Киперман — второй супруг Брежневой, богатый бизнесмен Михаил Киперман усыновил ее, а также стал отцом второй дочери певицы, Сары.