Малютка в шляпке с вишенками: Юдашкина показала пухляшку-дочку Агату в бодике на пляже

Галина Юдашкина в stories микроблога поделилась свежим пляжным фото, показав подросшую пухляшку-дочку Агату Ариеллу в шляпке с вишенками и в белоснежном ситцевом бодике.
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Молочные зубики у малышки пока не появились. Кроха не просто улыбчивая, она еще и смешливая. Вместе с мужем Петром Макасковым дочка именитого модельера воспитывает еще и двоих сыновей: Анатолия и Аркадия.
Галина Юдашкина показала дочку Агату Ариеллу в бодике. Фото: личный архив
«Милаха!», «Такая улыбчивая малышка... всегда в хорошем настроение, совсем не капризная», «Мамина принцесса», «Модница растет в семье! Шляпка у нее с вишенками», «Ляпота!» — пишут флловеры.