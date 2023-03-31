Отекают ноги — беременная? Вера Брежнева показала раздавшуюся фигуру в США

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева за последний год сильно изменилась. Она почти не ухаживает за собой, перестала расчесываться, одевается в безразмерные вещи. Поклонники догадываются, что она забросила себя из-за разлада в личной жизни — с Константином Меладзе ее не видели вместе уже давно, по слухам, они развелись.
Вера Брежнева показала раздавшуюся фигуру. Фото: соцсети
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Однако, Брежнева, прилетевшая в США к старшей дочери, спровоцировала сейчас другие слухи. Она впервые за долгое время показала свою фигуру в полный рост, и люди заподозрили ее в беременности. Многослойный верх и вздутые, будто отечные, ноги, да еще и широкое лицо со вторым подбородком — артистка явно в положении, считают ее подписчики.
Если беременность на самом деле есть, то для Брежневой ребенок станет третьим по счету: старшей Соне 22 года, младшей Саре 14 лет.