Отекают ноги — беременная? Вера Брежнева показала раздавшуюся фигуру в США

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Однако, Брежнева, прилетевшая в США к старшей дочери, спровоцировала сейчас другие слухи. Она впервые за долгое время показала свою фигуру в полный рост, и люди заподозрили ее в беременности. Многослойный верх и вздутые, будто отечные, ноги, да еще и широкое лицо со вторым подбородком — артистка явно в положении, считают ее подписчики.

Если беременность на самом деле есть, то для Брежневой ребенок станет третьим по счету: старшей Соне 22 года, младшей Саре 14 лет.