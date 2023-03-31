«Не из дешевых»: сколько будут стоить протезы для перенесшего ампутацию Романа Костомарова, прикинул травматолог

Звезда танцев на льду Роман Костомаров в результате болезни лишился стоп и кистей рук. Фигуристу после всех операций стало лучше, он идет на поправку в «Коммунарке», сейчас даже появились новости о скорой выписке. Врачебное сообщество сразу же заговорило о следующем этапе в новой жизни спортсмена — протезировании.