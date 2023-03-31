«Не из дешевых»: сколько будут стоить протезы для перенесшего ампутацию Романа Костомарова, прикинул травматолог

Роман Костомаров и Татьяна Навка. Фото: Global Look Press

Роман Костомаров и Татьяна Навка. Фото: Global Look Press

Фигурист лишился конечностей.

Звезда танцев на льду Роман Костомаров в результате болезни лишился стоп и кистей рук. Фигуристу после всех операций стало лучше, он идет на поправку в «Коммунарке», сейчас даже появились новости о скорой выписке. Врачебное сообщество сразу же заговорило о следующем этапе в новой жизни спортсмена — протезировании.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Травматолог Максим Королев, завотделением спортивной травматологии Международного центра охраны здоровья, прикинул, сколько будут стоит протезы для олимпийского чемпиона. Речь идет о бионических замещающих конечности конструкциях.

«Сейчас бионика на очень высоком уровне, но не из дешевых. Это хирургическое вмешательство: к протезу подсоединяются сухожилия, мышцы, нейродатчики. И человек управляет кистью как собственной. Думаю, протезы будут стоить несколько миллионов», — прикинул травматолог.

С такими протезами у Костомарова есть все шансы встать на коньки, прогнозируют специалисты.

По материалам сайта Sportkp

Читайте также