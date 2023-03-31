«Не из дешевых»: сколько будут стоить протезы для перенесшего ампутацию Романа Костомарова, прикинул травматолог

Звезда танцев на льду Роман Костомаров в результате болезни лишился стоп и кистей рук. Фигуристу после всех операций стало лучше, он идет на поправку в «Коммунарке», сейчас даже появились новости о скорой выписке. Врачебное сообщество сразу же заговорило о следующем этапе в новой жизни спортсмена — протезировании.
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Травматолог Максим Королев, завотделением спортивной травматологии Международного центра охраны здоровья, прикинул, сколько будут стоит протезы для олимпийского чемпиона. Речь идет о бионических замещающих конечности конструкциях.
«Сейчас бионика на очень высоком уровне, но не из дешевых. Это хирургическое вмешательство: к протезу подсоединяются сухожилия, мышцы, нейродатчики. И человек управляет кистью как собственной. Думаю, протезы будут стоить несколько миллионов», — прикинул травматолог.
С такими протезами у Костомарова есть все шансы встать на коньки, прогнозируют специалисты.
По материалам сайта Sportkp