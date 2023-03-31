Семилетняя дочка Игоря Николаева похозяйничала на сцене: папа выступает, малышка цветы собирает

Семилетняя дочка Игоря Николаева от Юлии Проскуряковой Вероника пошла по отцовским стопам. Девочка занимается музыкой и уже отлично поет даже на английском языке. Поклонники семейства уже не раз слышали дуэт папы с дочуркой – он играет на рояле, она исполняет хиты. И каждый раз у людей бурный восторг – до чего растет талантливой девочка!

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

На этот раз Игорь Николаев взял Веронику на свой концерт. Артист показал, как это было. Умница-дочка помогала папе принимать подарки от поклонников и похозяйничала на сцене, отодвинув родителя и получая букеты.