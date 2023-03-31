Наталья Рудова красиво наклонилась в бикини: хлипкая перемычка в декольте опасно сползла

Звезда кино Наталья Рудова обладает фигурой, от которой сходят с ума миллионы поклонников. Мужчины осыпают комплиментами, женщины-ровесницы завидуют или просят советов — звезда всегда в центре внимания.

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На этот раз красотка, отдыхавшая в Дубае, показала снимок с пляжа. Рудова позировала в лучах знойного арабского солнца в черном купальнике с перемычкой в зоне декольте. И красиво наклонилась в кадр, отчего металлическое колечко между грудей опасно сползло. Зрителю открылась впечатляющая картина, комплименты посыпались на Наталью как из рога изобилия.