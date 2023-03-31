Новости шоу-бизнеса: Костомарова готовят к выписке, Слава стала бабушкой, Костенко запела

Костомарова готовят к выписке

Фигуриста Романа Костомарова готовят к выписке спустя почти два с половиной месяца реанимации. Чемпион перенес пневмонию, инсульт, ампутацию конечностей. Впереди у него — длительный этап восстановления и протезирования.

Милонов хотел запретить Меладзе въезд в Россию

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с заявлением против Валерия Меладзе. Политик уверен, что оскандалившемуся певцу не место в России, и он больше никогда не должен здесь появляться. Артист, напомним, поддержал другую страну нацистским лозунгом.

Слава стала бабушкой

Певица Анастасия Сланевская, или Слава, объявила счастливую новость. В свои 42 года она стала бабушкой. Ее 22-летняя дочка Саша стала мамой впервые, у нее родился сын.

Костенко запела

Анастасия Костенко, жена бывшего Ольги Бузовой Дмитрия Тарасова, решила петь. Она отправилась в караоке и исполнила популярную песню. Но люди не оценили — в ноты не попадала, и слышались лишь какие-то вопли, считают люди.