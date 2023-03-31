Бузова лишилась носа, позируя в нижнем белье перед камерой: что произошло с певицей

Телеведущая Ольга Бузова обожает внимание публики. Она ни дня не может прожить без общения с поклонниками, регулярно выходит в Сеть, и даже когда нужно ложиться спать, она хотя бы на минуточку, но заглянет в микроблог.

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Сейчас Бузова в Петербурге, где выступала с антрепризой. Артистка остановилась в отеле, несмотря на то, что в городе на Неве живут ее родители. Ко сну звезда приготовилась очень поздно, спать ей осталось всего 2 часа, но она все-таки включила камеру на телефоне и пообщалась с подписчиками.

Онлайн Бузова вышла с фотошопом. Она так сильно увлеклась онлайн-тюнингом, что даже не заметила, как ее нос превратился в едва различимую тонюсенькую полосочку. Зато красотка позировала в красном кружевном белье и была, судя по всему, весьма довольна собой.