Ольга Орлова показала первый массажик дочки: кроха сладко уснула прямо во время процедуры!

Певица и телеведущая Ольга Орлова стала мамой в начале февраля во второй раз. У нее родилась дочка Аня, и 45-летняя звезда не боится сложностей, с удовольствием ведет блог и показывает своим подписчикам, как проходят ее материнские будни. На этот раз она пригласила массажиста, чтобы освоить техники по уходу и расслаблению, и показала, как это было.

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Специалист провел первый в жизни малютки Анечки сеанс массажа, а маме Ольге показал, как можно быстро уложить дочурку спать – в своих теплых крепких объятиях он указал кроху прямо во время демонстрации. Успокоились сразу все, а не только полуторамесячная малышка: и мама, и четвероногая нянька Дина, которая бдительно следила за происходящим.