Распахнула одеяло, а передок голый! Бузова в постели не стала стесняться – показала всем интимное

Певица и телеведущая Ольга Бузова давно живет под прицелом камер. Она начинала на «Доме-2», где ее круглосуточно снимали, а теперь от привычки быть под ежедневным наблюдением посторонних избавиться не торопится. И снимает себя сама.

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Для этого у нее есть многомиллионный блог в соцсети. Даже на гастролях, когда расписана каждая минута, она не выпускает телефон из рук. Проснувшись в Перми, куда она прилетела со спектаклем, Бузова первым делом включила камеру. Лежа в постели, красотка распахнула одеяло и показала всем интимный процесс пробуждения: оголенный низ тела попал в кадр, и ее кружевные трусы для сна оценили многие фолловеры.