С чемоданами на выход: Чулпан Хаматовой грозит депортация из Латвии

Сбежавшая из России актриса Чулпан Хаматова вновь рискует угодить в переплет. Ей грозит депортация из страны, как и многим другим людям, поселившимся в Латвии, но не знающим латышский язык.

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Местные власти ужесточают закон, по которому люди с двойным гражданством - латвийским и российским – могут быть принудительно выдворены за пределы государства, если не сдадут экзамен на знание латышского. Жить пока можно до 1 сентября 2023 года, а там уже потребуют сертификат, подтверждающий знание госязыка. В противном случае Латвия насильно будет вывозить людей на границу. Если Россия не примет этих сограждан, у Прибалтийской страны есть право вывозить таких людей в другие государства.

У Хаматовой, как известно, с латышским проблемы. Она начинала учить язык, даже выступала в спектакле, читала, правда, по бумажке. И теперь является претенденткой на депортацию.

Даже наличие жилья не гарантирует теперь продления вида на жительство. Хаматова, как известно, купила дом в 80 км от Риги, в котором и поселилась после эмиграции вместе с дочками. Весной этого года туда перебрался брат актрисы Шамиль Хаматов. У него, оказывается, тоже есть жилье в Латвии – купил квартиру за 400 тысяч долларов, заработав на сцене театра «Современник».

По материалам сайта kp.ru